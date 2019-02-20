Австралійський пілот з Центру польотів Аделаїди повинен був протестувати новий двигун. Йому необхідно було літати з постійною швидкістю протягом двох годин.

Австралійський пілот з Центру польотів Аделаїди повинен був протестувати новий двигун. Йому необхідно було літати з постійною швидкістю протягом двох годин.

Пілотові це завдання здалося нудним, і він вирішив повідомити про це написом і малюнками в небі, які опублікувало FlightAware.

Послання призначалося для тих, хто стежить за польотами за допомогою спеціальних програм.

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Льотчик траєкторією польоту свого літака написав I’m bored (Мені нудно – Ред.) І намалював два пеніса.

Керівництво з розумінням поставилося до подібної витівки, пише The Advertiser.

Директор Центру польотів сказав, що льотчика не каратимуть через його молодий вік.

До речі, австралійська авіакомпанія Qantas планує встановити спортзали в літаках, які будуть здійснювати 20-годинні безпересадочні перельоти між Лондоном і Сіднеєм. Також на борту літака з’являться бар, ясла, спальні зони з ліжками.

Фото: The Advertiser