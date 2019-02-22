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У Китаї п’яний чоловік три години ходив високовольтними дротами

Після тригодинної прогулянки по високовольтних кабелях чоловік не постраждав.

У Китаї п’яний чоловік три години ходив високовольтними дротами

У Китаї врятували п’яного чоловіка, який три години гуляв по високовольтних силових кабелях.

Кажуть, що людина піднялася на вершину комунікаційного стовпа, перш ніж перебратися на кабелі, які знаходяться на висоті близько 10 метрів, пише Daily Mail.

Повідомляється, що “циркач” не постраждав.

Читайте: Льотчик з Австралії занудьгував на роботі і зробив непристойний малюнок у небі

Його в результаті зняли пожежники, які піднялися для цього на дерево.

Нагадаємо, у Білорусі затримали підлітка, який дав ляпаса пам’ятнику.

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