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Порошенко розповів анекдот і станцював на молодіжному форумі

Президент України Петро Порошенко розповів анекдот про кубинців і станцював під час виступу на молодіжному форумі.

Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко розповів анекдот про кубинців і станцював під час виступу на молодіжному форумі у Переяслав-Хмельницькому, відео опублікував канал 112 Україна.

Порошенко розповів анекдот про те, як українська делегація приїхала на Кубу і закликала жителів почати працювати.

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– У вас великі проблеми на Кубі, у вас ніхто не працює. Ніхто. Як тільки збираються три або п’ять кубинців, вони відразу починають танцювати самбу. Може почнете працювати?

Давайте зберемо мітинг під гаслом “Давайте працювати. Самбі – ні!”. Зібрали мітинг, виступає Фідель і каже “Давайте працювати. Самбі – ні!”, “Давайте працювати. Самбі – ні!”

У підсумку, люди на мітингу підхопили і почали танцювати і співати в ритмі самби. У цей момент Порошенко пританцьовував.

Президент провів аналогії з ситуацією в Україні.

До речі, Порошенко розповів, що мріє про роботу депутатом Європейського парламенту від України.

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