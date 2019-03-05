Прем’єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв призначити примусовий курс лікування урядовцям, які не можуть розлучитися з телефоном під час засідань.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв призначити примусовий курс лікування від соцмереж тим урядовцям, які не можуть відкласти в сторону телефон під час засідань.

– Колеги, коли з вами проводять нараду, телефони відкладіть в сторону і не заглядайте в різні соцмережі, або я призначу вам примусовий курс лікування від відповідної залежності, – сказав Гройсман.

Він додав, що під час нарад говорять про серйозні для країни речі.

За словами прем’єр-міністра, інколи складається враження, що декого можна втратити під час засідань через занурення у віртуальний світ.

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До слова, під час виступу на молодіжному форумі президент Петро Порошенко вирішив розповісти анекдот про кубинців.