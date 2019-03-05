PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL

Гройсман пообіцяв примусове лікування залежним від соцмереж міністрам

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв призначити примусовий курс лікування урядовцям, які не можуть розлучитися з телефоном під час засідань.

Гройсман пообіцяв примусове лікування залежним від соцмереж міністрам

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв призначити примусовий курс лікування від соцмереж тим урядовцям, які не можуть відкласти в сторону телефон під час засідань.

– Колеги, коли з вами проводять нараду, телефони відкладіть в сторону і не заглядайте в різні соцмережі, або я призначу вам примусовий курс лікування від відповідної залежності, – сказав Гройсман.

Він додав, що під час нарад говорять про серйозні для країни речі.

За словами прем’єр-міністра, інколи складається враження, що декого можна втратити під час засідань через занурення у віртуальний світ.

Читайте: Конфуз у Кропивницькому: чиновник під час наради гучно увімкнув “полуничку”

До слова, під час виступу на молодіжному форумі президент Петро Порошенко вирішив розповісти анекдот про кубинців.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ми змусимо Нафтогаз поставити лічильники газу безкоштовно – Гройсман
Їм треба вжарити по перше число! Гройсман анонсував перевірку облгазів
Гройсман: Північний потік-2 – форма прихованої війни РФ проти ЄС
Не варто вірити Росії: Гройсман обговорив санкції проти РФ зі Штайнмайєром
Міністр фінансів та міністр у справах ветеранів – Гройсман запропонував кандидатури
Наведу реальний порядок – Гройсман запропонував розширити повноваження прем’єра
Україна та Ізраїль готуються підписати угоду щодо ЗВТ
Укрпошта не припинить доставку пенсій – Гройсман
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка