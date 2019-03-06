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Трамп зізнався, що сумуватиме за Клінтон на виборах. Вона відповіла мемом

Президент США Дональд Трамп заявив, що буде сумуватиме на виборах 2020 року за Хілларі Клінтон. Вона у відповідь надіслала мем.

Трамп зізнався, що сумуватиме за Клінтон на виборах. Вона відповіла мемом

Президент США Дональд Трамп написав у своєму Twitter, що сумуватиме за Хілларі Клінтон на виборах 2020 року.

– Клінтон підтверджує, що вона не буде балотуватися у 2020 році, що виключає третю спробу зайняти Білий дім. Шкода, це означає, що мені не доведеться змагатися проти неї знову. Мені буде дуже її не вистачати, – заявив Трамп.

Через кілька хвилин Клінтон відповіла Трампу, опублікувавши мем з фільму Круті дівчиська, в якому героїня говорить: Чому ти так одержимий мною?.

Нагадаємо, колишній держсекретар і головний суперник Дональда Трампа на виборах президента США у 2016 році Хіларі Клінтон вперше заявила, що відмовляється висувати свою кандидатуру на наступних виборах.

Фото: Dreamstime.com

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