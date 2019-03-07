PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL

Забув прізвище глави Apple: Трамп знову осоромився

Президент США Дональд Трамп знову осоромився, на цей раз він неправильно назвав прізвище директора корпорації Apple.

Забув прізвище глави Apple: Трамп знову осоромився

Дональд Трамп забув прізвище директора корпорації Apple і назвав його не Тімом Куком, а Тімом Епплом.

Про це повідомляє CNBC.

Конфуз стався на засіданні консультативної ради з питань кадрової політики.

– Ми дуже цінуємо це (внесок Apple, – Ред.), Тім Еппл, – так звернувся Трамп до директора Apple.

Читайте: Школяр заснув на виступі Трампа у Конгресі

До речі, раніше шість різних джерел у Білому домі написали, чим займається Трамп у робочий час.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Трамп зізнався, що сумуватиме за Клінтон на виборах. Вона відповіла мемом
Зустріч без результату. Як Трамп і Кім Чен Ин ракетами мірялися
Перешкоджає правосуддю: Конгрес США розпочав розслідування проти Трампа
Санкції не знімуть. Зустріч Трампа і Кім Чен Ина закінчилася достроково
Наскільки ймовірний імпічмент Трампа
Зустріч Трампа та Кім Чен Ина: чого чекати від саміту у В’єтнамі
Створення космічних сил США: Трамп підписав директиву
Надзвичайний стан у США: з Трампом судяться 16 штатів
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка