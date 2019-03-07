Президент США Дональд Трамп знову осоромився, на цей раз він неправильно назвав прізвище директора корпорації Apple.

Дональд Трамп забув прізвище директора корпорації Apple і назвав його не Тімом Куком, а Тімом Епплом.

Про це повідомляє CNBC.

Конфуз стався на засіданні консультативної ради з питань кадрової політики.

– Ми дуже цінуємо це (внесок Apple, – Ред.), Тім Еппл, – так звернувся Трамп до директора Apple.

Trump just called Apple CEO Tim Cook “Tim Apple” pic.twitter.com/gTHHtjWvc9 — Sean O’Kane (@sokane1) 6 марта 2019 г.

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До речі, раніше шість різних джерел у Білому домі написали, чим займається Трамп у робочий час.