Президент США Дональд Трамп знову осоромився, на цей раз він неправильно назвав прізвище директора корпорації Apple.
Дональд Трамп забув прізвище директора корпорації Apple і назвав його не Тімом Куком, а Тімом Епплом.
Про це повідомляє CNBC.
Конфуз стався на засіданні консультативної ради з питань кадрової політики.
– Ми дуже цінуємо це (внесок Apple, – Ред.), Тім Еппл, – так звернувся Трамп до директора Apple.
Trump just called Apple CEO Tim Cook “Tim Apple” pic.twitter.com/gTHHtjWvc9
— Sean O’Kane (@sokane1) 6 марта 2019 г.
Читайте: Школяр заснув на виступі Трампа у Конгресі
До речі, раніше шість різних джерел у Білому домі написали, чим займається Трамп у робочий час.