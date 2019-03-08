Керівник компанії Apple Тім Кук вирішив змінити назву свого Twitter через те, як його назвав президент США Дональд Трамп.
Керівник компанії Apple Тім Кук змінив назву свого акаунту у Twitter на Tim Apple після того, як його так назвав президент США Дональд Трамп.
Коли точно Кук вирішив змінити назву у Twitter невідомо, проте останні дописи показують, що стара назва в його акаунту була щонайменше до середи.
Тепер замість прізвища в обліковому записі керівника Apple стоїть логотип компанії.
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Нагадаємо, під час засідання консультативної ради президент США Дональд Трамп забув прізвище Тіма Кука і назвав його Тімом Епплом.
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