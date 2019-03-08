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Тім Кук змінив свій Twitter після конфузу з Трампом

Керівник компанії Apple Тім Кук вирішив змінити назву свого Twitter через те, як його назвав президент США Дональд Трамп.

Тім Кук

Керівник компанії Apple Тім Кук змінив назву свого акаунту у Twitter на Tim Apple після того, як його так назвав президент США Дональд Трамп.

Коли точно Кук вирішив змінити назву у Twitter невідомо, проте останні дописи показують, що стара назва в його акаунту була щонайменше до середи.

Тепер замість прізвища в обліковому записі керівника Apple стоїть логотип компанії.

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Нагадаємо, під час засідання консультативної ради президент США Дональд Трамп забув прізвище Тіма Кука і назвав його Тімом Епплом.

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