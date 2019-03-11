У Нижньому Новгороді (Росія) під час Масляної людям кидали млинці з даху, називаючи це обрядом розкидання.
У музеї-заповіднику Щелоковский хутір, який знаходиться у Нижньому Новгороді, відсвяткували Масляну обрядом розкидання.
– Млинці кидали з саней, з дахів, з вікон. А ще – закидали на високі дахи і гілки дерев, – розповів співробітник музею Максим Олюнін.
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До слова, це не перший раз коли Росія дивує святкуванням Масляної. У 2015 році у Ставрополі людей годували млинцями з лопати.
Раніше Факти ICTV писали, що у столиці Дагестану місцеві жителі зняли “урочисте” відкриття нового смітника.
Фото: NN.ru
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