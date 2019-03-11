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Навіть лопат не дали. У Росії людям кидали млинці з даху

У Нижньому Новгороді (Росія) під час Масляної людям кидали млинці з даху, називаючи це обрядом розкидання.

Навіть лопат не дали. У Росії людям кидали млинці з даху

У музеї-заповіднику Щелоковский хутір, який знаходиться у Нижньому Новгороді, відсвяткували Масляну обрядом розкидання.

– Млинці кидали з саней, з дахів, з вікон. А ще – закидали на високі дахи і гілки дерев, – розповів співробітник музею Максим Олюнін.

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До слова, це не перший раз коли Росія дивує святкуванням Масляної. У 2015 році у Ставрополі людей годували млинцями з лопати.

Раніше Факти ICTV писали, що у столиці Дагестану місцеві жителі зняли “урочисте” відкриття нового смітника.

Фото: NN.ru

Джерело: УНІАН

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