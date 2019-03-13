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Американець стрибнув на пелікана й отримав дзьобом в обличчя

Пелікан добряче відповів нахабі дзьобом.

Американець стрибнув на пелікана й отримав дзьобом в обличчя

Напад на пелікана закінчився соромом для амерканця Хантера Хардесті.

На відео зняли, як чоловік спочатку нахилився над водою біля краю водойми, а потім стрибнув на птаха.

Такий вчинок Хантера неабияк розсмішив його товаришів, однак не на довго.

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Коли пелікан зміг звільнитися з рук нападника, одразу клюнув нахабу в обличчя.

Нагадаємо, у Франції лама кілька днів безперешкодно гуляла по одному з міст країни.

Джерело: ClickOrlando.com

Фото: Dreamstime

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