У Мельбурні (Австралія) підліток розбив яйце об голову сенатора Фрейзера Еннінга через його заяви про те, що теракт в Новій Зеландії стався з вини мігрантів-мусульман.

Підліток розбив яйце об голову сенатора Фрейзера Еннінга через його слова про теракт у Новій Зеландії.

Сенатор зробив публікацію у Twitter про те, що до теракту у Новій Зеландії призвела імміграційна програма, яка дозволяє мусульманам переселятися в цю країну.

– Реальна причина кровопролиття на вулицях Нової Зеландії сьогодні – це імміграційна програма, яка дозволила мусульманським фанатикам мігрувати в Нову Зеландію, – написав він.

Пізніше він видалив запис, але його встигли скопіювати і поширити в мережі.

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Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон назвав заяву сенатора огидною.

Інцидент з підлітком стався під час спілкування з журналістами. 17-річний хлопець стояв ззаду сенатора і розбив яйце об його голову, знявши це на мобільний.

Еннінг розвернувся і дав йому ляпаса.

Підлітка заарештували на місці події, а потім відпустили його до подальшого розслідування.

Нагадаємо, 15 березня у місті Крайстчерч на сході Нової Зеландії чоловік розстріляв парафіян у мечеті. В результаті загинули 49 осіб.

Нападником був австралієць, він скоїв злочин через антиісламську позицію, також у нього були антиімміграційні, антиетнічні погляди.

Джерело: The New York Times