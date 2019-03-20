17 березня на латвійському прикордонному пункті Патерніекі українець спробував дати хабар співробітнику Державної прикордонної служби (ДПС) і був оштрафований.

На латвійському прикордонному пункті Патерніекі українець спробував дати хабар в розмірі €5 співробітнику Державної прикордонної служби (ДПС) і був оштрафований €4,3 тис.

У ДПС розповіли, що у в’їжджаючого на авто українця не було поліса страхування здоров’я і щоб прикордонники пропустили його в Латвію, водій запропонував хабар в розмірі €5.

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Відносно порушника розпочато кримінальний процес.

Нагадаємо, вчора громадянину Нігерії, який прилетів зі Стамбула, не дали дозвіл на перетин кордону і він спробував дати хабар прикордоннику.

Джерело: Капітал