В Івано-Франківську чоловік викрав кілька “іграшок” для дорослих з інтим-магазину.

В Івано-Франківську чоловік викрав з інтим-бутіка Без Табу кілька “іграшок” для дорослих. Відеозапис злочину опублікували на сторінці Без Табу у Facebook.

Працівники магазину не побачили, як чоловік ховає товари під куртку, оскільки відволіклися на іншу жінку.

У магазині для дорослих вважають, що вона могла бути спільницею крадія.

Вартість викраденого оцінюють у приблизно 3 тис. грн.

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Поліція почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 КК України (Крадіжка).

До слова, у центрі Хмельницького вдень на одному з великих екранів замість реклами з’явився ролик для дорослих.