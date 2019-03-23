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Як зробити “шпагат” для фото: майстер-клас від акторів Дизель шоу

Актори Дизель шоу Яна Глущенко, Вікторія Булітко і Євген Нікішин продемонстрували вміння сідати на шпагат.

Шпагат від Дизель шоу

Кумедним відео, на якиму актори Дизель шоу показали свою гнучкість і розтяжку, в Instagram поділилася актриса гумористичного проекту Яна Глущенко.

За кілька годин ролик набрав 55 тис. преглядів і безліч коментарів.

Найбільше їм сподобався “шпагат” Нікішина.

ЧитайтеНові артисти та нові номери: Дизель-шоу повертається

– Крутий шпагат! Супер, красуні) Третій шпагат просто ульот! Нікішин дав жару! Обов’язково скористаюся лайфхаком, як зробити шпагат для фото, – пишуть коментатори під відео.

 

До слова, у Дизель шоу розповіли про те, які існують нюанси при покупці квартири у новобудові і хрущовці.

ДжерелоЯна Глущенко

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