Актори Дизель шоу Яна Глущенко, Вікторія Булітко і Євген Нікішин продемонстрували вміння сідати на шпагат.
Кумедним відео, на якиму актори Дизель шоу показали свою гнучкість і розтяжку, в Instagram поділилася актриса гумористичного проекту Яна Глущенко.
За кілька годин ролик набрав 55 тис. преглядів і безліч коментарів.
Найбільше їм сподобався “шпагат” Нікішина.
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– Крутий шпагат! Супер, красуні) Третій шпагат просто ульот! Нікішин дав жару! Обов’язково скористаюся лайфхаком, як зробити шпагат для фото, – пишуть коментатори під відео.
До слова, у Дизель шоу розповіли про те, які існують нюанси при покупці квартири у новобудові і хрущовці.
Джерело: Яна Глущенко
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