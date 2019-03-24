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Молодшому 73 роки: в Іспанії затримали пенсіонерів-розбійників

У Барселоні поліція заарештувала двох літніх чоловіків за пограбування банків.

Молодшому 73 роки: в Іспанії затримали пенсіонерів-розбійників

У Барселоні заарештували двох чоловіків у віці 73 і 80 років. Їх звинувачують у пограбуванні декількох банків.

– Заарештовані заходили в банківські відділення у блискучому одязі, маючи вогнепальну зброю. Вони зв’язували службовців, забирали готівку і зникали з місця на громадському транспорті, – розповіли в Нацполіціі Іспанії.

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Чоловіки вихідці з Південної Америки. Їх підозрюють у двох пограбуваннях банків у Барселоні: на 32 тис. і 45 тис. євро.

Раніше Факти ICTV писали, що в Івано-Франківську чоловік викрав кілька “іграшок” для дорослих з інтим-магазину.

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