У Барселоні поліція заарештувала двох літніх чоловіків за пограбування банків.
У Барселоні заарештували двох чоловіків у віці 73 і 80 років. Їх звинувачують у пограбуванні декількох банків.
– Заарештовані заходили в банківські відділення у блискучому одязі, маючи вогнепальну зброю. Вони зв’язували службовців, забирали готівку і зникали з місця на громадському транспорті, – розповіли в Нацполіціі Іспанії.
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Чоловіки вихідці з Південної Америки. Їх підозрюють у двох пограбуваннях банків у Барселоні: на 32 тис. і 45 тис. євро.
Раніше Факти ICTV писали, що в Івано-Франківську чоловік викрав кілька “іграшок” для дорослих з інтим-магазину.
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