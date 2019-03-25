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Не могли знайти трап: король і королева Іспанії годину просиділи в літаку

24 березня король Іспанії Феліпе VI з королевою Летісією прилетіли в Аргентину, але не могли вийти з літака через відсутність відповідного трапа.

Не могли знайти трап: король і королева Іспанії годину просиділи в літаку

Король Іспанії Феліпе VI з королевою Летісією прилетіли в Аргентину і не могли годину вийти з літака, тому що їм подали занадто низький трап.

Авіалайнер Airbus 310 приземлився в аеропорту Хорхе Ньюбері в центрі Буенос-Айреса. Там вже перебувала офіційна делегація на чолі з міністрами закордонних справ Аргентини та Іспанії.

На вирішення проблеми з трапом витратили близько години.

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Спочатку літак хотіли відправити в інший аеропорт Буенос-Айреса, де використовуються більш високі трапи, але потім з’ясувалося, що в аеропорту теж є потрібний трап. Його подають президенту Аргентини Маурісіо Макрі.

Однак виникла інша проблема – відкрити ангар в якому знаходився трап. Він відкривається тільки по відбитку пальців. Через деякий час людина, яка змогла його відкрити, була знайдена.

До речі, у США у місті Дженсен на сході штату Юта двоє підлітків викрали невеликий літак і пролетіли на ньому 24 км.

Джерело: Milenio

Фото: Milenio

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