PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL

Презентація Apple: компанія транслює порожній театр і дивні повідомлення

Apple запустила пряму трансляцію з театру Стіва Джобса незадовго до презентації компанії.

Театр Стіва Джобса

Компанія Apple незадовго до презентації почала транслювати порожній театр Стіва Джобса.

Незабаром після цього на екрані почали з’являтися персонажі, які можуть бути пов’язані з новим сервісом Apple для перегляду відео.

Першим в театр подзвонив актор Кріс Еванс, який відомий роллю Капітана Америки в різних стрічках кіновсесвіту Marvel.

Через певний час на екрані з’явилося листування Тіма Кука і баскетболіста Кевіна Дюранта.

Читайте: Apple представила новий iMac

Після цього з’явилися різні речі, які наразі ніяк не пов’язані з майбутньою презентацією компанії.

Зараз транслюють зображення з навігатора когось, хто прямує в театр.

До слова, компанія Apple представила нове покоління навушників AirPods, які працюють довше попередника.

Фото: Apple

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка