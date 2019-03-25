Apple запустила пряму трансляцію з театру Стіва Джобса незадовго до презентації компанії.

Компанія Apple незадовго до презентації почала транслювати порожній театр Стіва Джобса.

Незабаром після цього на екрані почали з’являтися персонажі, які можуть бути пов’язані з новим сервісом Apple для перегляду відео.

Першим в театр подзвонив актор Кріс Еванс, який відомий роллю Капітана Америки в різних стрічках кіновсесвіту Marvel.

Через певний час на екрані з’явилося листування Тіма Кука і баскетболіста Кевіна Дюранта.

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Після цього з’явилися різні речі, які наразі ніяк не пов’язані з майбутньою презентацією компанії.

Зараз транслюють зображення з навігатора когось, хто прямує в театр.

До слова, компанія Apple представила нове покоління навушників AirPods, які працюють довше попередника.

Фото: Apple