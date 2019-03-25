До магазину посуду на вулиці Сім’ї Сосніних у Києві проник дикий кіт.

Він забрався на полиці з посудом. При спробах співробітників магазину прогнати його, швидко переміщався, скидаючи товар на підлогу.

Продавці не змогли самостійно зловити кота-хулігана і викликали Команду порятунку тварин.

– Рятувальнику вдалося непомітно підповзти до кота, зняти з полиці, на якій він сидів, усі предмети, що б’ються, після чого кота зловили, – повідомляє Kyiv Animal Rescue Group.

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До речі, у Миргороді Полтавської області дикий кабан забіг у місто, він поранив двох жінок. Також тварина встигла пошкодити автомобіль, подряпавши його.

Джерело: Kyiv Animal Rescue Group

Фото: Kyiv Animal Rescue Group