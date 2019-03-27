Наприкінці березня міста України засипало снігом. Весняний сюрприз спровокував активний обмін думками у соцмережах.

Деякі користувачі іронізують, що у снігу навесні немає нічого надзвичайного. Хтось зустрів це як прощальну звісточку від зими, а деяких це неабияк розлютило. У цілому, сніг викликав бурю емоцій у людей і вони стали активно ділитися думками з цього приводу у мережі.

Факти ICTV зібрали найцікавіші коментарі, щоб сьогоднішня негода не змогла зіпсувати вам настрій. Лише подивіться, як гарно лежить сніг на квітах, які пробиваються крізь землю! Посміхніться!





















































Декорації для Гри престолів: соцмережі радіють весняному снігу / 13 фотографий

Варто зазначити, що у Києві всю ніч працювали бригади Київавтодору, вони розчищали дороги від снігу та посипали їх спеціальними матеріалами.

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Нагадаємо, що пи публікували прогноз погоди в Україні на тиждень.