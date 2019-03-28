Вибори президента України не за горами. Однак, щоб зробити правильний вибір, потрібно знати, що пропонує кожен кандидат. Факти ICTV вирішили перевірити на скільки добре ви знаєте, що обіцяє кожен претендент на пост глави держави.

31 березня на виборах президента України кожен свідомий і повнолітній українець піде голосувати за свого фаворита.

До слова, вибір у 2019 році дуже багатий – 44 кандидати висловили бажання поборотися за посаду глави держави. Однак під час передвиборної гонки 7 осіб відкликали свої кандидатури.

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Останні два місяці інформаційне поле України рясніє темою президентських виборів. Реклама, агітація, інтерв’ю політиків – способи донесеннях програм до виборців.

Факти ICTV створили тест, аби перевірити, наскільки добре ви ознайомилися з передвиборними обіцянками кандидатів у президенти України.

Раніше Факти ICTV розповідали про екзит-поли, а також про їх функціонування і чому дослідженням Національного екзит-полу слід довіряти.