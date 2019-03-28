У російському місті губернатор урочисто відкрив газову трубу на тлі напівзруйнованих будинків місцевих жителів.
У російському місті Совєтськ влада влаштувала “свято” на честь пуску газу в будинки місцевих жителів.
Правда, на відео урочистого заходу в око одразу впадає стан цих самих будинків.
Антуражем для відкриття газової труби стали напівзруйновані будівлі, залізні паркани і розбиті сараї.
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На місці святкувань виступив губернатор Калінінградської області Антон Аліханов.
Нагадаємо, в Росії комунальники до новорічних свят пофарбували брудний сніг білою фарбою.
Джерело: Новый Калининград
Фото: Новый Калининград
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