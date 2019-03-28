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Свято серед нетрів: у Росії “урочисто” пустили газ

У російському місті губернатор урочисто відкрив газову трубу на тлі напівзруйнованих будинків місцевих жителів.

Свято серед нетрів: у Росії “урочисто” пустили газ

У російському місті Совєтськ влада влаштувала “свято” на честь пуску газу в будинки місцевих жителів.

Правда, на відео урочистого заходу в око одразу впадає стан цих самих будинків.

Антуражем для відкриття газової труби стали напівзруйновані будівлі, залізні паркани і розбиті сараї.

Читайте: Діти з кульками і фото на пам’ять: у РФ “урочисто” відкрили смітник

На місці святкувань виступив губернатор Калінінградської області Антон Аліханов.

Нагадаємо, в Росії комунальники до новорічних свят пофарбували брудний сніг білою фарбою.

Джерело: Новый Калининград

Фото: Новый Калининград

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