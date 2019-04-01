Поки у ЦВК підраховують результати голосування, соцмережі від ранку жартують над результатами виборів.

Виборча кампанія у 2019 році стала найбільш масштабною в історії України.

Центральна виборча комісія опрацювала 92,85% протоколів.

Лідером першого туру президентських виборів залишається Володимир Зеленський, який набрав 30,24% голосів. На другому місці Петро Порошенко – 15,95%, а на третій позиції Юлія Тимошенко – 13,39%.

Тим часом ми зібрали для вас підбірку жартів щодо кандидатів у президенти.

































































Жарт на 1 квітня? Кращі меми про вибори 2019 в Україні / 16 фотографий

Читайте: День сміху: найкращі привітання у віршах

Раніше Факти ICTV писали, як у соцмережах жартують 1 квітня про результати виборів президента.