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У Чернівцях підрядники влаштували перегони на тачці

У Чернівцях зняли на відео, як підрядники під час ремонту катають один одного на тачці.

У Чернівцях підрядники влаштували перегони на тачці

У Чернівцях підрядники влаштували перерву та гонки на тачці.

Читайте: У Харкові помітили дику лисицю, яка гуляла містом

Один чоловік сідає у тачку, а інший катає “пасажира” територією, де проходить ремонт.

Перегони закінчилися, коли на дорозі з’явилося авто.

Раніше Факти ICTV писали, що в Івано-Франківську чоловік викрав кілька “іграшок” для дорослих з інтим-магазину.

Джерело: ІА АСС.

Фото: Dreamstime

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