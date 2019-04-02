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У школі США завагітніли відразу сім вчительок

В американському штаті Канзас завагітніли відразу сім учительок, що склало майже половину викладацького складу.

У школі США завагітніли відразу сім вчительок

В американській початковій школі Oak Street Elementary School завагітніли сім учительок з 15.

Дві вчительки народили наприкінці березня з різницею всього лише у добу. Між іншими різний розрив, хтось готується стати мамою аж у жовтні.

Директор школи зазначає, що з таким стикається вперше, а заміну на час декрету вчительок знайшли.

Самі ж дівчата сміються з такого стану речей, але раді, що можуть обговорювати один з одним особливості свого становища і підтримувати.

– Це вже дуже смішно. Мені здавалося, що нас багато, вже коли нас було троє. А потім нас стало четверо, а потім і п’ятеро, і ось нас семеро, і це вже комедія, – каже одна зі співробітниць.

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До речі, у Мексиці завагітніла 70-річна бабуся.

Джерело: Insider

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