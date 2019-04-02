У Швеції поліцейський в сауні заарештував злочинця, який перебував у розшуку.

У місті Рінкебе (Швеція) поліцейський під час відпочинку в сауні заарештував злочинця, який перебував у розшуку.

У прес-службі поліції розповіли, що поліцейський упізнав у одному з присутніх в сауні злочинця, який перебуває в розшуку.

Чоловік звинувачувався в ухиленні від тюремного ув’язнення за напад при обтяжуючих обставинах. Через це арешт був досить небезпечним.

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У поліції зазначили, що “голий поліцейський спокійно сказав йому, що той повинен вважати себе заарештованим”.

Після подзвонив колегам, щоб вони забрали злочинця.

За словами самого поліцейського, заарештований не намагався втекти.

Раніше посла Росії викликали до МЗС Швеції через те, що одного з дипломатів підозрюють у шпигунстві.