У бразильському місті Кашуейра-Альта сталася курйозна ситуація з братами-близнюками, які по черзі ходили на побачення з однією і тією ж жінкою. Вона завагітніла, а від кого саме встановити не вдалося.

У Бразилії брати-близнюки обманювали дівчину і ходили з нею на побачення по черзі. Сама дівчина і не знала, що це дві різні людини поки не завагітніла.

Вони відмовилися визнавати батьківство, щоб не виплачувати аліменти дитині. Оскільки за ДНК близнюків не вдалося встановити, хто справжній батько дитини, суд поклав виплату аліментів на обох.

Вони щомісяця виплачуватимуть 60 доларів на утримання дівчинки.

Таке брати прокручували багато разів, вони і раніше обманювали дівчат, зустрічаючись з ними по черзі.

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До речі, в американському штаті Канзас завагітніли відразу сім учительок, що склало майже половину викладацького складу.