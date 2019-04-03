Сьогодні Володимир Зеленський викликав на дебати Петра Порошенка. Факти ICTV зібрали реакцію мережі на це звернення.
Користувачі соціальної мережі неоднозначно відреагували на звернення Зеленського. Хтось жартує, що “є два квитки у 17 сектор. Міняю на двушку на Подолі”, а хтось серйозно стурбований такою поведінкою Зеленського.
Політтехнолог Павло Нусс заявив, що все це схоже на пафосний театр, в якому намагаються впливати на виборців. Він назвав все це цирком.
– Який алгоритм допуску – недопуску бажаючих глядачів взяти участь у цьому шоу? Адже, таких бажаючих буде на порядок більше, ніж передбачено місць у НСК.
Може Зеленський запропонує продавати квитки на дебати? А виступ кварталу буде? А яка програма виступу? – написав політичний оглядач.
Політтехнолог Олексій Голобуцький вважає, що погоджуючись на дебати з Порошенком, Зеленський ризикує.
Ще один економічний експерт Сергій Фурса назвав це фарсом:
– Ми просили дебати, а не фарс. Технологія замінює суть і саме тому так важливі дебати по суті. Але за винахід – п’ять. А за спробу технологічно з’їхати з дебатів – двійка.
А ось вам трошки гумору на цю тему.
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Нагадаємо, що Володимир Зеленський викликав Петра Порошенка на дебати і чекає відповіді протягом 24 годин.
Пізніше народний депутат від Блоку Петра Порошенка Марія Іонова заявила, що Порошенко не братиме участь у дебатах на НСК Олімпійський.