Сьогодні Володимир Зеленський викликав на дебати Петра Порошенка. Факти ICTV зібрали реакцію мережі на це звернення.

Користувачі соціальної мережі неоднозначно відреагували на звернення Зеленського. Хтось жартує, що “є два квитки у 17 сектор. Міняю на двушку на Подолі”, а хтось серйозно стурбований такою поведінкою Зеленського.

Політтехнолог Павло Нусс заявив, що все це схоже на пафосний театр, в якому намагаються впливати на виборців. Він назвав все це цирком.

– Який алгоритм допуску – недопуску бажаючих глядачів взяти участь у цьому шоу? Адже, таких бажаючих буде на порядок більше, ніж передбачено місць у НСК. Може Зеленський запропонує продавати квитки на дебати? А виступ кварталу буде? А яка програма виступу? – написав політичний оглядач.

Політтехнолог Олексій Голобуцький вважає, що погоджуючись на дебати з Порошенком, Зеленський ризикує.

Ще один економічний експерт Сергій Фурса назвав це фарсом:

– Ми просили дебати, а не фарс. Технологія замінює суть і саме тому так важливі дебати по суті. Але за винахід – п’ять. А за спробу технологічно з’їхати з дебатів – двійка.

А ось вам трошки гумору на цю тему.









































Міняю квитки на двушку на Подолі: реакція мережі на виклик Зеленського / 10 фотографий

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Нагадаємо, що Володимир Зеленський викликав Петра Порошенка на дебати і чекає відповіді протягом 24 годин.

Пізніше народний депутат від Блоку Петра Порошенка Марія Іонова заявила, що Порошенко не братиме участь у дебатах на НСК Олімпійський.