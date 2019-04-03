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Міняю квитки на двушку на Подолі: реакція мережі на виклик Зеленського

Сьогодні Володимир Зеленський викликав на дебати Петра Порошенка. Факти ICTV зібрали реакцію мережі на це звернення.

Володимир Зеленський

Користувачі соціальної мережі неоднозначно відреагували на звернення Зеленського. Хтось жартує, що “є два квитки у 17 сектор. Міняю на двушку на Подолі”, а хтось серйозно стурбований такою поведінкою Зеленського.

Політтехнолог Павло Нусс заявив, що все це схоже на пафосний театр, в якому намагаються впливати на виборців. Він назвав все це цирком.

– Який алгоритм допуску – недопуску бажаючих глядачів взяти участь у цьому шоу? Адже, таких бажаючих буде на порядок більше, ніж передбачено місць у НСК.

Може Зеленський запропонує продавати квитки на дебати? А виступ кварталу буде? А яка програма виступу? – написав політичний оглядач.

Політтехнолог Олексій Голобуцький вважає, що погоджуючись на дебати з Порошенком, Зеленський ризикує.

Ще один економічний експерт Сергій Фурса назвав це фарсом:

– Ми просили дебати, а не фарс. Технологія замінює суть і саме тому так важливі дебати по суті. Але за винахід – п’ять. А за спробу технологічно з’їхати з дебатів – двійка.

А ось вам трошки гумору на цю тему.

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Міняю квитки на двушку на Подолі: реакція мережі на виклик Зеленського / 10 фотографий

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Нагадаємо, що Володимир Зеленський викликав Петра Порошенка на дебати і чекає відповіді протягом 24 годин.

Пізніше народний депутат від Блоку Петра Порошенка Марія Іонова заявила, що Порошенко не братиме участь у дебатах на НСК Олімпійський.

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