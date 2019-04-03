Дональд Трамп заявив, що його батько народився у Німеччині, хоча насправді він з Нью-Йорка (США).

Президент США Дональд Трамп заявив, що його батько Фред Трамп народився в Німеччині, хоча насправді – в Нью-Йорку (США). Про це він сказав під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Під час розмови політики згадали про Німеччину.

Трамп заявив, що дуже поважає німецького канцлера Ангелу Меркель та її країну.

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Після цього він сказав, що його батько був німцем і “народився в прекрасному місці у Німеччині”.

До слова, батько Трампа народився в Нью-Йорку в 1905 році, а його дід Фрідріх народився в Німеччині і емігрував в США в 1885 році.

Раніше Трамп забув прізвище директора корпорації Apple і назвав його не Тімом Куком, а Тімом Епплом.