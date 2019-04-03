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У Миколаєві декомунізували Стахановський хліб

У Миколаєві змінили назву хліба Стахановський в рамках декомунізації.

У Миколаєві декомунізували Стахановський хліб

Миколаївський хлібозавод №1 змінив назву хліба Стахановський на Галицький.

На підприємство надійшов лист від заступника голови ОДА В’ячеслава Боня, в якому йшлося про необхідність перейменування.

Свою позицію він аргументував законом України Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки.

– Зокрема вони розписали, що Стаханов Олексій Григорович начальник сектору соціалістичного змагання. Вони нам цілого лист надіслали з цього приводу, – розповіли на хлібозаводі.

Нову назву для хліба придумали співробітники заводу.

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До слова, Олексій Григорович Стаханов – радянський шахтар, новатор вугільної промисловості і герой соціалістичної праці.

Його досягнення у вугільній промисловості було використано ВКП(б) для кампанії, відомої як Стахановський рух. До нього свідносилися робітники, колгоспники, інженерно-технічні працівники, які багаторазово перевищували встановлені норми виробництва.

До слова, Конституційний Суд України дозволив перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

Джерело: Новини-N

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