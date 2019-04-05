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Як Зеленський та Порошенко аналізи здавали – фотожаби

У мережі не втомлюються коментувати вибори президента України та створювати нові фотожаби. Цього разу мотивом слугували аналізи кандидатів.

Як Зеленський та Порошенко аналізи здавали – фотожаби

Сьогодні в рамках перевиборних перегонів кандидати у президенти України, які вийшли до другого туру, пройшли перевірку на наявність в організмі наркотиків й алкоголю.

Кандидат у президенти Володимир Зеленський завітав до лабораторії Eurolab, де здав аналіз крові на алкоголь і наркотики.

У свою чергу, Петро Порошенко прибув на стадіон НСК Олімпійський для того, аби здати аналізи.

Читайте: Міняю квитки на двушку на Подолі: реакція мережі на виклик Зеленського

Незвичайне рішення кандидатів викликало бурхливу реакцію у користувачів мережі, які навперебій кинулися коментувати та створювати фотожаби.

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Як Зеленський та Порошенко аналізи здавали – фотожаби / 7 фотографий

Раніше Факти ICTVпублікували реакція мережі на пропозицію Тимошенко стати арбітром на дебатах. 

Фото: УНІАН

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