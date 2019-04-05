У мережі не втомлюються коментувати вибори президента України та створювати нові фотожаби. Цього разу мотивом слугували аналізи кандидатів.

Сьогодні в рамках перевиборних перегонів кандидати у президенти України, які вийшли до другого туру, пройшли перевірку на наявність в організмі наркотиків й алкоголю.

Кандидат у президенти Володимир Зеленський завітав до лабораторії Eurolab, де здав аналіз крові на алкоголь і наркотики.

У свою чергу, Петро Порошенко прибув на стадіон НСК Олімпійський для того, аби здати аналізи.

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Незвичайне рішення кандидатів викликало бурхливу реакцію у користувачів мережі, які навперебій кинулися коментувати та створювати фотожаби.





























Як Зеленський та Порошенко аналізи здавали – фотожаби / 7 фотографий

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