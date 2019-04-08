У США дитина заблокувала iPad свого батька на майже 48 років.
3-річний син журналіста New Yorker Евана Осноса заблокував його iPad на 48 років.
– Це схоже на фейк, але так виглядає сьогодні наш iPad, після того як його (багаторазово) намагалася розблокувати трирічна дитина. Є ідеї? — написав він.
В коментарях йому порадили перевстановити систему або відновити дані з резервної копії.
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Також був варіант подарувати планшет синові на 52 річчя.
Раніше в Мельбурні (Австралія) підліток розбив яйце об голову сенатора Фрейзера Еннінга.
Джерело: Evan Osnos/Twitter
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