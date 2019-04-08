У Росії вирішили випробувати після ремонту бойовий танк Т-80. Для цього було прийнято рішення вистрілити з нього колодою.
У Росії з бойового танка Т-80 вистрілили колодою, щоб перевірити його справність після ремонту. Відео опублікував один з російських телеканалів.
У ролику розповідається, що спочатку в дуло танка залили воду, щоб снаряд не загорівся під час пострілу.
Читайте: Діти з кульками і фото на пам’ять: у РФ “урочисто” відкрили смітник
Недалеко від дула була встановлена мішень, яку знищила вибухова хвиля.
Побачити політ снаряда не вдалося навіть при сповільненій зйомці, оскільки колода розлетілася на тріски ще до вильоту з дула.
Нагадаємо, в Росії комунальники до новорічних свят пофарбували брудний сніг білою фарбою.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+