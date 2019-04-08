У Росії вирішили випробувати після ремонту бойовий танк Т-80. Для цього було прийнято рішення вистрілити з нього колодою.

У Росії з бойового танка Т-80 вистрілили колодою, щоб перевірити його справність після ремонту. Відео опублікував один з російських телеканалів.

У ролику розповідається, що спочатку в дуло танка залили воду, щоб снаряд не загорівся під час пострілу.

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Недалеко від дула була встановлена мішень, яку знищила вибухова хвиля.

Побачити політ снаряда не вдалося навіть при сповільненій зйомці, оскільки колода розлетілася на тріски ще до вильоту з дула.

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