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У РФ випробували відремонтований бойовий танк, вистріливши колодою

У Росії вирішили випробувати після ремонту бойовий танк Т-80. Для цього було прийнято рішення вистрілити з нього колодою.

У РФ випробували відремонтований бойовий танк, вистріливши колодою

У Росії з бойового танка Т-80 вистрілили колодою, щоб перевірити його справність після ремонту. Відео опублікував один з російських телеканалів.

У ролику розповідається, що спочатку в дуло танка залили воду, щоб снаряд не загорівся під час пострілу.

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Недалеко від дула була встановлена мішень, яку знищила вибухова хвиля.

Побачити політ снаряда не вдалося навіть при сповільненій зйомці, оскільки колода розлетілася на тріски ще до вильоту з дула.

Нагадаємо, в Росії комунальники до новорічних свят пофарбували брудний сніг білою фарбою.

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