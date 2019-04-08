В аеропорту Дубая затримали британку Лалех Шахравеш за те, що у Facebook вона назвала “кобилою” нову дружину свого колишнього чоловіка.

Британку Лалех Шахравеш можуть ув’язнити в Об’єднаних Арабських Еміратах за те, що вона назвала у коментарях нову дружину колишнього чоловіка “кобилою”.

У 2016 році британка побачила у Facebook спільне фото чоловіка з новою дружиною і висловила своє невдоволення у коментарях.

– Сподіваюся, ти здохнеш, ідіот. Чорт тебе забирай! Ти кинув мене заради цієї кобили, – написала вона.

Нещодавно чоловік помер і британка приїхала з донькою в ОАЕ, бо вони були одружені 18 років. Коли ж вона приїхала в Дубай її арештували прямо в аеропорту — саме за ті 2 коментарі у 2016.

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Нова дружина колишнього чоловіка Шахравеш заявила через цей коментар до поліції. Законодавство ОАЕ передбачає ув’язнення або штраф за наклеп і образи в соцмережах. Це класифікують як кіберзлочин.

Тепер 55-річну Шахравеш можуть ув’язнити до двох років позбавлення волі або $65 тис. штрафу.

14-річна донька самостійно повернулася до Великої Британії, а жінку затримали правоохоронці. Зараз жінку відпустили під заставу, але паспорт залишився у поліції.

Дипломати просили позивачку забрати заяву, але вона відмовилася.

Нагадаємо, безвізовий режим України з ОАЕпочав діяти з 31 грудня 2017 року.