PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL

Суд Бельгії виправдав близнюків, оскільки не зміг їх розрізнити

У Бельгії суд виправдав братів-близнюків у справі про побиття чоловіка, тому що не зміг їх розрізнити.

Суд Бельгії виправдав близнюків, оскільки не зміг їх розрізнити

У місті Левен (Бельгія) суд виправдав братів-близнюків у справі про бійку, тому що не зміг їх розрізнити.

28-річні Ібрагім і Мурат опинилися в суді через нанесення побоїв чоловіку в жовтні 2015 року.

На записі з камер відеоспостереження поліція і жертва не змогли визначити нападника.

У зв’язку з цими обставинами, суд вирішив, що немає достатньо доказів для винесення вироку чоловікам.

Читайте: В Іспанії знайшли бабусю-близнючку Трампа

У жовтні 2015 року у братів виник конфлікт, коли один з них впав з велосипеда. Це викликало сміх у перехожих.

Один з близнюків агресивно відреагував, вдаривши перехожого, а другий спробував утримати брата, схопивши його за спину.

– Очевидно, що один з них намагався утримати другого за спину. Тому його не можна судити ні як злочинця, ні як співучасника, – сказав суддя.

Нагадаємо, в Бразилії братів-близнюків змусили платити аліменти, тому що не змогли визначити, хто з них батько.

Джерело: ВВС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Роналду програв суд німецькому виданню
Братів-близнюків змусили платити аліменти – не змогли визначити, хто з них батько
Суд з Газпромом: Нафтогаз заплатить юристам €14 млн
Вбивство Гандзюк: суд зобов’язав Мангера вдягти електронний браслет
Вишинського залишили під арештом до 24 травня
Зі студента у терористи: за що засудили та яке майбутнє у політв’язня Гриба
Милосердя і честі тут немає. Як РФ викрала і засудила Павла Гриба
6 років ув’язнення – суд виніс вирок Павлу Грибу
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка