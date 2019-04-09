У Бельгії суд виправдав братів-близнюків у справі про побиття чоловіка, тому що не зміг їх розрізнити.

У місті Левен (Бельгія) суд виправдав братів-близнюків у справі про бійку, тому що не зміг їх розрізнити.

28-річні Ібрагім і Мурат опинилися в суді через нанесення побоїв чоловіку в жовтні 2015 року.

На записі з камер відеоспостереження поліція і жертва не змогли визначити нападника.

У зв’язку з цими обставинами, суд вирішив, що немає достатньо доказів для винесення вироку чоловікам.

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У жовтні 2015 року у братів виник конфлікт, коли один з них впав з велосипеда. Це викликало сміх у перехожих.

Один з близнюків агресивно відреагував, вдаривши перехожого, а другий спробував утримати брата, схопивши його за спину.

– Очевидно, що один з них намагався утримати другого за спину. Тому його не можна судити ні як злочинця, ні як співучасника, – сказав суддя.

Нагадаємо, в Бразилії братів-близнюків змусили платити аліменти, тому що не змогли визначити, хто з них батько.