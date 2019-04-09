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В Африці мільярдер зняв $10 млн, подивився на них і повернув у банк

Мільярдер Аліко Данготе з Нігерії зняв зі свого рахунку в банку $10 млн, щоб побачити, що він багатий.

В Африці мільярдер зняв $10 млн, подивився на них і повернув у банк

Аліко Данготе зняв з рахунку $10 млн для того, щоб довести самому собі, що багатий. Після того, як мільярдер побачив готівку, він поклав гроші назад у банк.

За його словами, коли його статки перевищили $12-13 млрд, він подумав, що це лише числа на папері і вирішив зняти частину цих грошей.

– Я поклав їх в багажник, приїхав додому, відкрив його, подивився на $10 млн і сказав: “Добре, тепер я вірю, що у мене є гроші”, – розповів Данготе.

На наступний день, мільярдер повернув все в банк.

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Данготе є найбагатшою людиною в Африці. Він володіє компанією Dangote Group, яка займається продажем основної частини товарів в Нігерії.

До слова, наймолодшому мільйонерові в Україні – 7 років, а найстаршому – 99 років.

Джерело: Independent

Фото: Dreamstime

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