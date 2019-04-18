У США у штаті Огайо стався курйоз у ресторані, там відвідувач використав ігуану в якості зброї.

У ресторані США 49-річний чоловік дістав ігуану “з-за пазухи, розкрутив її навколо голови за хвіст, а потім кинув у менеджера”.

Що стало причиною такої поведінки не відомо. Чоловіка затримали у декількох кварталах від ресторану. Він чинив опір поліції.

Зараз ігуану віддали на обстеження ветеринарам.

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До речі, матчі першого кола престижного тенісного турніру серії Мастерс в Маямі між німцем Томмі Хаасом і чехом Іржі Весели був перерваний через появу на стадіоні ігуани.