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Дизель шоу: як вижити священикам РПЦ в Україні після томосу

Актори Дизель шоу показали, як батюшки з Московського патріархату УПЦ намагаюся вижити в Україні після томосу.

Дизель шоу: як вижити священикам РПЦ в Україні після томосу

Після того, як Україна отримала томос, парафії МП УПЦ громади почали передавати ПЦУ.

Однак для батюшок МП УПЦ, про яких склався стереотип недобросовісних священнослужителів, це стало справжнім ударом.

Читайте: Дизель шоу: як гондольєр зіпсував романтичне побачення

Батюшки зібралися на нараду, щоб обговорити ситуацію і знайти новий бізнес, в який можна вкласти гроші. Серед пропозицій була і служба таксі з тарифами “по-божому”.

Які ще ідеї висували батюшки і до чого домовилися – дивіться у новому випуску Дизель шоу!

До слова, раніше актори Дизель шоу також жартували на темуоренди житла у Києві.

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