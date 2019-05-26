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ЖК ЖИР замість Верховної Ради: як забудовники Хрещатиком торгували

Актори Дизель шоу зробили комедійний номер про забудовників у Києві.

ЖК ЖИР замість Верховної Ради: як забудовники Хрещатиком торгували

Дизель шоу показали кумедний номер про київський забудовників. Черговий забудовник хоче побудувати на Хрещатику новий ЖК ЖИР і не просто на центральній вулиці, а посередині проїжджої частини. З ростом опору, зростає і сума питання. Все вирішує архітектор, який пропонує побудувати новий ЖК на місці Верховної Ради. Така альтернатива до смаку забудовникам і спірне питання вирішується.

Скільки коштує місце у самому центрі столиці – дивіться у новому 60 випуску Дизель шоу.

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До речі, актори Дизель шоу пожартували на тему заторів на київських дорогах.

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