Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей осоромилася у Twitter, переплутавши історичну дату.
Тереза Мей осоромилася у Twitter. Вона написала на своїй офіційній сторінці у соцмережі, що 5 червня виповнюється 75 років з дня Нормандської операції, яка стала “початком кінця Другої світової війни”. Однак дата висадки союзницьких військ у Нормандії не 5, а 6 червня 1944 року.
Твіт з помилкою був видалений незабаром після публікації.
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До речі, Тереза Мей станцювала на конференції Консервативної партії.
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