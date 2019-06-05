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Тереза Мей осоромилася, переплутавши історичну дату

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей осоромилася у Twitter, переплутавши історичну дату.

Тереза Мей осоромилася, переплутавши історичну дату

Тереза Мей осоромилася у Twitter. Вона написала на своїй офіційній сторінці у соцмережі, що 5 червня виповнюється 75 років з дня Нормандської операції, яка стала “початком кінця Другої світової війни”. Однак дата висадки союзницьких військ у Нормандії не 5, а 6 червня 1944 року.

Твіт з помилкою був видалений незабаром після публікації.

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Читайте: Ведучого BBC звільнили за твіт про сина Меган Маркл і принца Гаррі

До речі, Тереза Мей станцювала на конференції Консервативної партії.

Джерело: Independent

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