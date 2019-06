Під час онлайн-трансляції засідання уряду провінції Хайбер-Пахтунхва Пакистану включився фільтр. Він перетворив чиновників на котів – вони отримали рожеві вуха і милі вуса.

Про курйоз відразу повідомили під відео онлайн-трансляції засідання. Після цього фільтр був вимкнений. Але це не завадило користувачам як слід посміятися – вони створили безліч мемів і жартів в інтернеті.

WTH! KPK Minister turns into a kitty, apparently they uploaded live facebook video stream with cat filter on. Imagine their level of efficiency. Hillarious pic.twitter.com/nO8SKJ8K0i

— Mustafa Abdullah Baloch (@MustafaBaloch_) 14 июня 2019 г.