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У Пакистані міністри оконфузилися під час прямої трансляції засідання уряду

У Пакистані під час онлайн-трансляції засідання уряду провінції Хайбер-Пахтунхва стався курйоз.

У Пакистані міністри оконфузилися під час прямої трансляції засідання уряду

Під час онлайн-трансляції засідання уряду провінції Хайбер-Пахтунхва Пакистану включився фільтр. Він перетворив чиновників на котів – вони отримали рожеві вуха і милі вуса.

Про курйоз відразу повідомили під відео онлайн-трансляції засідання. Після цього фільтр був вимкнений. Але це не завадило користувачам як слід посміятися – вони створили безліч мемів і жартів в інтернеті.

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Пізніше політична партія, на сторінці якої велася трансляція, пояснила –  випадок є людською помилкою. Політсила заявила, що “було вжито всіх необхідних заходів, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому”.

До речі, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей осоромилася у Twitter, переплутавши історичну дату.

Джерело: The Indian Express

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