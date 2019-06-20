У мережі з’явилися фотожаби на пряму лінію з Володимиром Путіним, яка відбулася 20 червня.

20 червня відбулася пряма лінія з Володимиром Путіним. Факти ICTV зібрали реакцію мережі на це.

Користувачі зазначили, що у відповідях президента Росії багато води:

– Запасаємося надувними качками, матрацами, жилетами, буде дуже багато води, – написали у соцмережах.

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Також люди пожартували над майстерним умінням Путіна спритно вішати локшину на вуха.

– Путін заявив про зростання промисловості. Позавчора Росстат про уповільнення зростання у п’ять разів, – каже один з користувачів.

Багато хто назвав це клоунадою чистої води.

Кумедні фотожаби на пряму лінію з Володимиром Путіним.













































Багатогодинний стендап: фотожаби на пряму лінію з Путіним / 11 фотографий

До речі, Володимир Путін під час Прямої лінії заявив, що отримання російського громадянства спростять для всіх українців, але для цього їм знадобиться приїхати в Росію.