У мережі з’явилися фотожаби на пряму лінію з Володимиром Путіним, яка відбулася 20 червня.
20 червня відбулася пряма лінія з Володимиром Путіним. Факти ICTV зібрали реакцію мережі на це.
Користувачі зазначили, що у відповідях президента Росії багато води:
– Запасаємося надувними качками, матрацами, жилетами, буде дуже багато води, – написали у соцмережах.
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Також люди пожартували над майстерним умінням Путіна спритно вішати локшину на вуха.
– Путін заявив про зростання промисловості. Позавчора Росстат про уповільнення зростання у п’ять разів, – каже один з користувачів.
Багато хто назвав це клоунадою чистої води.
Кумедні фотожаби на пряму лінію з Володимиром Путіним.
До речі, Володимир Путін під час Прямої лінії заявив, що отримання російського громадянства спростять для всіх українців, але для цього їм знадобиться приїхати в Росію.