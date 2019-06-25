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Пенсія однією купюрою: реакція мережі на появу 1000 гривень з Вернадським

В Україні анонсували появу купюри в 1000 гривень із зображенням Володимира Вернадського. Факти ICTV зібрали реакцію мережі на нову банкноту.

Пенсія однією купюрою: реакція мережі на появу 1000 гривень з Вернадським

З 25 жовтня в Україні з’явиться нова купюра у 1000 гривень. Українці сприйняли цю новину неоднозначно. Хтось впевнений, що це призведе до інфляції:

– Купюра у 1000 гривень. Значить скоро гривня знеціниться. Готуємося.

Хтось іронізує щодо зарплат.

– Особливо епічно виглядатиме зарплата лікаря/вчителя – чотири такі купюри.

Читайте: Що не так з цитатою Вернадського на купюрі у 1000 гривень

Деякі вважають доречним появу на банкноті у 1000 гривень Володимира Вернадського.

Дивіться ще більше цікавих і дотепних коментарів щодо появи нової купюри.

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Пенсія однією купюрою: реакція мережі на появу 1000 гривень з Вернадським / 11 фотографий

До речі, раніше ми писали, чи вплинуть на інфляцію купюра у 1000 грн і скасування дрібних монет.

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