В Україні анонсували появу купюри в 1000 гривень із зображенням Володимира Вернадського. Факти ICTV зібрали реакцію мережі на нову банкноту.
З 25 жовтня в Україні з’явиться нова купюра у 1000 гривень. Українці сприйняли цю новину неоднозначно. Хтось впевнений, що це призведе до інфляції:
– Купюра у 1000 гривень. Значить скоро гривня знеціниться. Готуємося.
Хтось іронізує щодо зарплат.
– Особливо епічно виглядатиме зарплата лікаря/вчителя – чотири такі купюри.
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Деякі вважають доречним появу на банкноті у 1000 гривень Володимира Вернадського.
Дивіться ще більше цікавих і дотепних коментарів щодо появи нової купюри.
Пенсія однією купюрою: реакція мережі на появу 1000 гривень з Вернадським / 11 фотографий
До речі, раніше ми писали, чи вплинуть на інфляцію купюра у 1000 грн і скасування дрібних монет.
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