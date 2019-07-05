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Голосно кукурікав: у Франції судять півня

У Франції судять півня Моріса за те, що він голосно і дуже рано кукурікає.

Голосно кукурікав: у Франції судять півня

У департаменті Приморська Шаранта на заході Франції судять півня Моріса. До суду на його господиню Корін Фессо подали літні сусіди, які намагаються вже кілька років відстояти своє право на спокійний сон.

Вони виступали на місцевому радіо, створили кілька петицій і врешті-решт вирішили подати позов на € 1 тис.

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На перше засідання не з’явилися ні позивачі, ні півень з господинею. Постраждалу сторону представляв адвокат, який намагався переконати суд у тому, що район його клієнтів – аж ніяк не сільська місцевість, а передмістя, тому тримати птахів там не можна.

Рішення по справі півня буде винесено у вересні.

Нагадаємо, 34 судді Окружного адміністративного суду Києва не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання нібито через хворобу.

Джерело: Ouest France

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