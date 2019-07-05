Ірина Геращенко, намагаючись викрити Адміністрацію президента в поганому знанні географії, сама допустила таку ж помилку.
За день до візиту президента України Володимира Зеленського в Канаду на його офіційному сайті з’явився реліз, в якому назвали столицею країни Торонто замість Оттави.
Згодом прес-служба президента виправила помилку, уточнивши, що Торонто – столиця провінції Онтаріо.
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Віце-спікер Ради Ірина Геращенко хотіла вказати команді президента на помилку, опублікувавши в Facebook пост, в якому перерахувала кілька країн і столиць. Також вона згадала Гаагу, назвавши її столицею Нідерландів. Хоча столицею королівства є Амстердам.
Пізніше Геращенко все ж видалила свій пост.
Раніше Факти ICTV писали, що президент України Володимир Зеленський зустрівся у Торонто з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.