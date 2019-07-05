PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL

Столиця Нідерландів? Геращенко осоромилася, бажаючи підловити Зеленського

Ірина Геращенко, намагаючись викрити Адміністрацію президента в поганому знанні географії, сама допустила таку ж помилку.

Столиця Нідерландів? Геращенко осоромилася, бажаючи підловити Зеленського

За день до візиту президента України Володимира Зеленського в Канаду на його офіційному сайті з’явився реліз, в якому назвали столицею країни Торонто замість Оттави.

Згодом прес-служба президента виправила помилку, уточнивши, що Торонто – столиця провінції Онтаріо.

Читайте: У Пакистані міністри оконфузилися під час прямої трансляції засідання уряду

Віце-спікер Ради Ірина Геращенко хотіла вказати команді президента на помилку, опублікувавши в Facebook пост, в якому перерахувала кілька країн і столиць. Також вона згадала Гаагу, назвавши її столицею Нідерландів. Хоча столицею королівства є Амстердам.

Пізніше Геращенко все ж видалила свій пост.

Раніше Факти ICTV писали, що президент України Володимир Зеленський зустрівся у Торонто з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Фото: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Туск і Юнкер приїдуть на саміт Україна-ЄС у Києві: дата та теми зустрічі
Загороднюк призначений радником Зеленського
Призначення Зеленського: хто увійшов у список
Імпічмент президента: Парубій вимагає у Зеленського підписати закон про ТСК
В Україні одні з найкращих умов для інвестування в зелену енергетику – Зеленський
Слідче управління СБУ очолив Тиводар
Дублик і Карпенко призначені заступниками голови СБУ
Створення Офісу президента: названо вартість і терміни
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка