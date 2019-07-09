У британському супермаркеті виявили шматок м’яса, який дуже схожий на Володимира Путіна.

У лондонському супермаркеті музикант Метт Гордон знайшов м’ясної стейк, який дуже схожий на президента Росії Володимира Путіна.

– Я шукав, чим би перекусити, але, коли проходив повз м’ясних рядів, різко зупинився. Я не міг у це повірити. Цей стейк виглядав як Путін, – розповідає чоловік.

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Також Метт Гордон зазначив, що не наважився купити це м’ясо.

– Я не хотів бути відповідальним за шипіння Володимира Путіна на сковорідці – мало що сталося б зі мною потім, – додав Гордон.

Раніше Факти ICTV писали, що у мережі з’явилися фотожаби на пряму лінію з Володимиром Путіним, яка відбулася 20 червня.

Фото: Matthew Gordon