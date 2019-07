Під час виступу в Білому домі, на саміті, присвяченому соціальним мережам, Дональд Трамп заявив, що Арнольд Шварценеггер мертвий.

Актор одразу ж відреагував, повідомивши, що все ще тут, і запропонував порівняти податкові декларації.

Читайте: На День незалежності США Трампу прислали іржаві танки без гармат

– Я все ще тут. Хочеш порівняємо податкові декларації, Дональде Трамп? – написав Арнольд Шварценеггер у Twitter.

I’m still here. Want to compare tax returns, @realDonaldTrump? https://t.co/lMQHsE1bQK

— Arnold (@Schwarzenegger) 11 июля 2019 г.