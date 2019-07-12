Під час виступу в Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що Арнольд Шварценеггер мертвий. Однак актор зазначив, що все ще тут.

Під час виступу в Білому домі, на саміті, присвяченому соціальним мережам, Дональд Трамп заявив, що Арнольд Шварценеггер мертвий.

– Арнольд Шварцнеггер. Знаєте що? Він помер. Я був там, – заявив президент США.

Актор одразу ж відреагував, повідомивши, що все ще тут, і запропонував порівняти податкові декларації.

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– Я все ще тут. Хочеш порівняємо податкові декларації, Дональде Трамп? – написав Арнольд Шварценеггер у Twitter.

Пізніше з’ясувалося, що Трамп говорив про смерть фігурально, згадуючи рейтинги реаліті-шоу Учень. Президент США був його ведучим і продюсером з 2003 до 2015 роки. Після нього передачу до 2017 року вів Шварценеггер.

Раніше у промові до Дня незалежності США Дональд Трамп заявив, що американці захоплювали аеропорти у XVIII столітті.