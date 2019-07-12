PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL

Трамп заявив про смерть Шварценеггера. Актор відповів, що ще тут

Під час виступу в Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що Арнольд Шварценеггер мертвий. Однак актор зазначив, що все ще тут.

Трамп заявив про смерть Шварценеггера. Актор відповів, що ще тут

Під час виступу в Білому домі, на саміті, присвяченому соціальним мережам, Дональд Трамп заявив, що Арнольд Шварценеггер мертвий.

– Арнольд Шварцнеггер. Знаєте що? Він помер. Я був там, – заявив президент США.

Актор одразу ж відреагував, повідомивши, що все ще тут, і запропонував порівняти податкові декларації.

ЧитайтеНа День незалежності США Трампу прислали іржаві танки без гармат

– Я все ще тут. Хочеш порівняємо податкові декларації, Дональде Трамп? – написав Арнольд Шварценеггер у Twitter.

Пізніше з’ясувалося, що Трамп говорив про смерть фігурально, згадуючи рейтинги реаліті-шоу Учень. Президент США був його ведучим і продюсером з 2003 до 2015 роки. Після нього передачу до 2017 року вів Шварценеггер.

Раніше у промові до Дня незалежності США Дональд Трамп заявив, що американці захоплювали аеропорти у XVIII столітті.

Джерело: TJ

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вони знайдуть хімію: зустріч Зеленського і Трампа може відбутися влітку
Омовка Трампа про захоплення аеропортів у 18 столітті породила хвилю мемів
На День незалежності США Трампу прислали іржаві танки без гармат
Трамп розповів про зустрічі з “президентами і диктаторами” на саміті G20
Зустріч Трампа і Кім Чен Ина: президент США вперше побував у КНДР
Зустріч Трампа і Путіна: питання українських моряків зробили пріоритетним
Трамп хоче провести нову зустріч з Кім Чен Ином
Зустріч Трампа і Путіна на G20: як пройшла та про що говорили
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка