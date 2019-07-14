PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL

#BottleCapChallenge: ЗСУ показали майстер-клас із зеніткою

Бійці ЗСУ виконали челендж #BottleCapChallenge за допомогою зенітної установки.

#BottleCapChallenge: ЗСУ показали майстер-клас із зеніткою

До флешмобу в мережі, в основі якого лежить відкручування кришок з пляшок, приєдналися Збройні сили України.

Бійці ЗСУ виконали трюк, обравши в якості “інструмента” зенітну установку.

Спробували себе у #BottleCapChallenge і рятувальники ДСНС. Працівник Деснянського районного управління ДСНС у Києві з легкістю збив кришку з пляшки ногою, що зняли на відео його колеги.

Читайте: Ібрагімович відзначився дублем за Гелаксі та відкрив ногою пляшку після матчу

Нагадаємо, дружина футболіста Миколи Морозюка приєдналася до #BottleCapChallenge, відкривши пляшку грудьми.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завершення Sea Breeze: українські та американські морпіхи відбили останню навчальну атаку
Левандовскі відкоркував шампанське ногою
Зачистити населений пункт від противника: на Рівненщині тривають спільні навчання з НАТО
Серхіо Рамос відкрив пляшку язиком
Захист від мін та фугасів. Україна запустила виробництво системи Оберіг-С
Половину бюджету ЗСУ потрібно направляти на розвиток війська – Хомчак
Герої наших сердець: флешмоб від МТОТ зібрав понад 100 історій
Ібрагімович відзначився дублем за Гелаксі та відкрив ногою пляшку після матчу
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка