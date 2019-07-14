Бійці ЗСУ виконали челендж #BottleCapChallenge за допомогою зенітної установки.
До флешмобу в мережі, в основі якого лежить відкручування кришок з пляшок, приєдналися Збройні сили України.
Бійці ЗСУ виконали трюк, обравши в якості “інструмента” зенітну установку.
Спробували себе у #BottleCapChallenge і рятувальники ДСНС. Працівник Деснянського районного управління ДСНС у Києві з легкістю збив кришку з пляшки ногою, що зняли на відео його колеги.
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Нагадаємо, дружина футболіста Миколи Морозюка приєдналася до #BottleCapChallenge, відкривши пляшку грудьми.
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