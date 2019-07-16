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Сиві Усик і Коноплянка: зірок спорту “зістарили” у FaceApp

У мережі показали, як зіркові українські спортсмени могли б виглядати у старості. Експеримент провели за допомогою додатку FaceApp.

Сиві Усик і Коноплянка: зірок спорту “зістарили” у FaceApp

Відомих українських спортсменів для жарту “зістарили” за допомогою додатку FaceApp, який набирає популярність у мережі.

Після додавання ефектів до фотографій представників спорту, можна побачити як вони “виглядатимуть у старості”.

Для експерименту обрали зіркових спортсменів, які мають найбільшу кількість шанувальників у соцмережах. Серед них: Євген Коноплянка, Еліна Світоліна, Олександр Усик та інші.

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Сиві Усик і Коноплянка: зірок спорту “зістарили” у FaceApp / 10 фотографий

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До слова, “процедуру старіння” в мережі вже встигли пройти голлівудські актори і відомі музиканти.

Фото: Сегодня

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