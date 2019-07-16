У мережі показали, як зіркові українські спортсмени могли б виглядати у старості. Експеримент провели за допомогою додатку FaceApp.
Відомих українських спортсменів для жарту “зістарили” за допомогою додатку FaceApp, який набирає популярність у мережі.
Після додавання ефектів до фотографій представників спорту, можна побачити як вони “виглядатимуть у старості”.
Для експерименту обрали зіркових спортсменів, які мають найбільшу кількість шанувальників у соцмережах. Серед них: Євген Коноплянка, Еліна Світоліна, Олександр Усик та інші.
Сиві Усик і Коноплянка: зірок спорту “зістарили” у FaceApp / 10 фотографий
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До слова, “процедуру старіння” в мережі вже встигли пройти голлівудські актори і відомі музиканти.
Фото: Сегодня
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