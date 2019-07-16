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У Києві агітатори в протигазах роздають листівки за кандидата “від Чорнобиля”

У центрі Києва люди в захисному одязі роздають агітаційні листівки.

У Києві агітатори в протигазах роздають листівки за кандидата “від Чорнобиля”

Біля станції метро Печерська в Києві люди в протигазах і захисних плащах роздають агітаційні листівки.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

У соцмережах жартують, що політичну агітацію роздають за кандидата від Чорнобиля, але його ім’я не називається.

Нагадаємо, ЦВК відмовилася реєструвати 17 спостерігачів на парламентські вибори від ОБСЄ, які є громадянами Росії.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: Київ оперативний

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