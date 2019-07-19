У Польщі пес породи шотландська вівчарка втік із дому та сів на поїзд, що йшов до міста, в якому жила його кохана.
У поїзді Жешув-Гданськ контролери виявили безквиткового пасажира – собаку, який перебував у вагоні без господаря.
Вони передали тварину в притулок у Кракові та почали пошуки господаря пса через соцмережі.
Виявилося, що він живе у Жешуві і нещодавно їздив із собакою відпочивати на Балтійське море, де його вихованець подружився з іншим собакою.
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За його словами, раніше собака ніколи не тікав із дому, але, мабуть, сильні почуття змусили його повернутися до своєї коханої.
Залишається загадкою – яким чином пес знайшов необхідний йому поїзд.
До слова, під час матчу собака-голкіпер врятував ворота, “відбивши” пенальті.
Джерело: ТВN24