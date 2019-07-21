На виборчій дільниці №102 у Кіровоградській області для зберігання бюлетенів використовували каструлю замість сейфа.

У Кіровоградській області на виборчій дільниці для зберігання бюлетенів використовували каструлю.

– Блискуча рибка – погана юшка. Вживай, Федько, то хрін, то редьку. Фото – з реальної дільниці, – написав у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

Для вірності на посудині написали фломастером слово “сейф”, опломбували і передали на зберігання черговому поліції.

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У громадській організації ОПОРА повідомили, що фото було зроблено на дільниці № 350666 (село Нагірне, Світловодський район). Сільський голова Великоандрусівської ОТГ “навмисно” відмовив комісії у забезпеченні сейфом. Зрештою на виборчу дільницю все ж привезли нормальний сейф.

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