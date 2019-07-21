PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL

На Кіровоградщині з каструлі зробили сейф для бюлетенів

На виборчій дільниці №102 у Кіровоградській області для зберігання бюлетенів використовували каструлю замість сейфа.

На Кіровоградщині з каструлі зробили сейф для бюлетенів

У Кіровоградській області на виборчій дільниці для зберігання бюлетенів використовували каструлю.

– Блискуча рибка – погана юшка. Вживай, Федько, то хрін, то редьку. Фото – з реальної дільниці, – написав у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

Для вірності на посудині написали фломастером слово “сейф”, опломбували і передали на зберігання черговому поліції.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

У громадській організації ОПОРА повідомили, що фото було зроблено на дільниці № 350666 (село Нагірне, Світловодський район). Сільський голова Великоандрусівської ОТГ “навмисно” відмовив комісії у забезпеченні сейфом. Зрештою на виборчу дільницю все ж привезли нормальний сейф.

До речі, Факти ICTV стежать за порушеннями на парламентських виборах 2019 онлайн.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Явка на вибори до Верховної Ради на 16.00
У Маріуполі виборець прикріпив до бюлетеня презерватив
На Буковині кандидат у депутати опублікувала фото з бюлетенем
Вибори до Верховної Ради: Факти ICTV оприлюднять результати екзит-полу о 20.00
Вибори до Ради проходять без системних порушень – ЦВК
Вибори до Верховної Ради 2019: до котрої можна проголосувати
Явка на вибори 2019 до Верховної Ради України
Як проходять вибори до Верховної Ради 2019: портрети Леніна та масова агітація
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка